Unizo und Kompetenzzentrum des Tageszeitungshandels bringen jetzt ein Pilotprojekt auf den Weg, mit dem selbständige Zeitungshändler unter Aufsicht von Finanzberatern mit neuen Angeboten bzw. mit Angebotserweiterungen experimentieren können. Ziel ist hier, Ausschau nach Produkten zu halten, die höhere Gewinne und bessere Margen abwerfen können.

Luc Ardies von Unizo erläutert: „Das geschieht u.a. anhand einer Diversifizierung der Angebotspaletten und einer Mischung aus Dienstleistung und Warenangebot, die zum einen eine bessere Rentabilität bieten und die zum anderen stark auf den lokalen Markg abgestimmt wird. Zudem soll die Produktpalette schneller rotieren und abwechslungsreicher werden.“

Konkret könnte zum Beispiel ein Zeitungsladen in einer ländlichen Gemeinde durchaus auch Brot und Lebensmittel anbieten, wenn dort der letzte Bäcker und der letzte „Tante Emma-Laden“ dichtgemacht haben. In der Nähe von Schulen könnte die Produktpalette auf Unterrichtsmaterial, auf Drucker oder auf Fotokopien erweitert werden, während in städtischen Bereichen mehr (alkoholische) Getränke und Tabaksprodukte angeboten werden könnten, wie Unizo dazu angibt.

Interessierte Zeitungshändler aus Flandern können sich ab sofort bei Unizo für eine Teilnahme an einem der Projekte im Rahmen des Programms „Vom Zeitungshandel zum Einzelhandelsgeschäft 3.0“ anmelden. Die ersten Pilotprojekte werden schon vorbereitet und richten sich themengerecht an Gruppen von Händlern und Geschäftsführern aus Flandern in diesem Bereich.