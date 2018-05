A.Kockartz Seit Montagmorgen läuft der Streik der Piloten bei Brussels Airlines. Fast alle BA-Maschinen bleiben am Boden. Inzwischen sind auch die ersten Gespräche zwischen den Piloten und der Direktion angelaufen. Früh am Morgen sprach Brussels Airlines-CEO Christina Förster mit einigen Piloten am Hauptsitz der Gesellschaft (Foto). Sie nimmt allerdings an den Schlichtungsgesprächen nicht teil.