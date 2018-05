A.Kockartz In Belgien arbeiten derzeit rund 33.500 Menschen in einem sogenannten Flexijob, einer Möglichkeit, geringfügigen Nebensjobs nach zugehen. Für Belgiens Staatssekretär für den Kampf gegen Sozialbetrug, Philippe De Backer (Open VLD - kl. Foto) ist dieses System ein Erfolg und sollte auf weitere Bereiche in der Wirtschaft ausgeweitet werden.