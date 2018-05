Belga

A.Kockartz Am Samstag ist der erste Seidenrouten-Zug aus China im Hafen von Antwerpen angekommen. Der Zug brauchte für die rund 11.000 km lange Reise 16 Tage. Abfahrt war in der chinesischen Hafenstadt Tangshan. Der Containerzug fuhr danach über Kasachstan, Weißrussland, Polen und Deutschland in Richtung Antwerpen.