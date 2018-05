Seit 2017 gehört Brussels Airlines zu 100 % der Lufthansa und schnell nach der Übernahme wurde deutlich, dass die belgische Fluggesellschaft in die LH-Billigfluggesellschaft Eurowings integriert werden soll. Seit dem sind die Gemüter des Personals bei der belgischen BA zumindest beunruhigt.

Die Piloten sind die ersten Beschäftigten der Airline, die die Alarmglocke läuten. Sie streiken an zwei Tagen in der kommenden Woche wegen zu schlechter Bezahlung, zu hohem Arbeitsdruck - sprich einem schlechten Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben und anderem mehr. Am Freitag zeigten CEO Christina Förster und Vorstandschef Etienne Davignon Verständnis für die Sorgen der Piloten, doch man könne nicht auf alle Forderungen eingehen, hieß es dazu.

In einem internen Internetforum von Piloten, kursiert ein „offener Brief an die Passagiere“, in dem u.a. die Rede von einem zu großen Sparzwang bei Brussels Airlines ist, der Auswirkungen auf das gesamte Arbeitsfeld habe. Diesen Brief aber trauen sich die Piloten nicht, zu veröffentlichen.

Jobs in Brüssel und Köln auf der Kippe?

Zu allem Überfluss kommt noch hinzu, dass die beiden belgischen Wirtschaftsblätter De Tijd und L’Echo in ihren Samstagsaushaben melden, dass die Integration von Brussels Airlines bis zu 200 Jobs kosten könnte. Doch die Blätter gehen nach Informationen von nichtgenannten Quellen davon aus, dass nicht nur am BA-Standort in Brüssel Stellen abgebaut werden, sondern auch am Eurowings-Hub in Köln. Insgesamt sollen demnach bis zu 250 Jobs auf der Kippe stehen.

Inzwischen rumort es auch in anderen Betriebsteilen von Brussels Airlines. Am Freitag forderte die christliche Angestelltengewerkschaft ACV ihre dort tätigen Mitglieder beim Kabinenpersonal sich am Montag dem Pilotenstreik anzuschließen. Das Treffen zur Findung einer Lösung in diesem Sozialkonflikt am Montag muss gleich mehrere heiße Eisen anpacken. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn die neuen Erkenntnisse könnten für jede Menge sozialen Sprengstoff sorgen.