Die christliche Gewerkschaft LBC ruft das Kabinenpersonal bei Brussels Airlines dazu auf, aus Solidarität mit den Piloten ebenfalls zu streiken. Andere Gewerkschaften teilten mit, dass die dies nicht unterstützen. Man solle der Direktion „keinen Stock reichen, um damit zu schlagen“, hieß es dazu.

Klar ist, dass auch Stewardessen, Stewards und Flugbegleiter ähnliche Sorgen, wie die Piloten haben. Ob sich Teile des Kabinenpersonals diesem Aufruf anschließen, ist unklar. Möglicherweise werden hier gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter am Mittwoch in den Streik treten, denn an diesem Tag findet in Brüssel auch der „Nationale Aktionstag gegen die Rentenpläne der belgischen Regierung“ statt.

Alle Gewerkschaften bei Brussels Airlines sind sich in einer Sache einig. Am Montag soll dem Management von Brussels Airlines ein Forderungspaket vorgelegt werden, das alle Bereiche des Personals betrifft, also nicht nur die Piloten oder das Kabinenpersonal. Damit steht die Lufthansa-Tochter gehörig unter Druck.