Fördern wird dies von belgischer Seite her den Tanktourismus zu den Nachbarländern. Eine Tankfüllung von 60 Litern Diesel kostet ab Samstag in Luxemburg gut und gerne 25 € weniger als in Belgien. Der Dieselpreis in Luxemburg liegt gerade einmal bei 1,08 €. In Deutschland kostet ein Liter Diesel derzeit 1,27 €, auch weitaus wenige als bei uns.

Der große Preisunterschied für Dieselkraftstoff zu den Nachbarländern liegt nicht nur an den Weltmarktpreisen für Ölprodukte nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen, sondern auch an den höheren Verbrauchersteiern, die sogenannten Akzisen in Belgien.

Diese werden seit 2015 kontinuierlich in Belgien erhöht, nicht zuletzt, um den Preisunterschied zum Benzin nach unten zu korrigieren. Nicht erst seit dem Dieselskandal versucht Belgien aus Umweltgründen vom Dieselkraftstoff wegzukommen, auch, indem den Verbrauchern an der Zapfsäule mit höheren Abgaben in die Tasche gegriffen wird.