U.Ne Der Brüsseler Flughafen in Zaventem befindet sich weiterhin im Höhenflug. Im Monat April wurde, wie schon in den drei Monaten dieses Jahres zuvor, eine neue Rekordzahl an Passagieren registriert. Das meldet der Flughafen an diesem Mittwoch. Mehr als 2,25 Millionen Passagiere nutzten den Brussels Airport im April. Das sind 5 Prozent mehr als im April vorigen Jahres.