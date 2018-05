Der Abbau von 450 Stellen, etwa ein Fünftel des gesamten Personalbestandes betrifft nicht alle Carrefour-Warenhäuser in Belgien, da es sich in vielen Fällen um Franchise-Unternehmen handelt. Das sind u.a. die Warenhäuser in Ostbelgien und die beiden Märkte in Flandern in Tienen und in Aarschot in Flämisch-Brabant. Die Direktion der Mestdagh-Gruppe rechnet bei seinem Personalabbau auch auf freiwillige Abgänge. Die Carrefour-Betreiber schreiben schon seit geraumer Zeit keine guten Zahlen mehr. Im März übernahm der französische Manager Guillaume Beuscart den CEO-Posten dort und kündigte an, Carrefour in Belgien wieder in die Gewinnzone bringen zu wollen.

Beuscart will 21 Mio. € in die Märkte investieren, verlangt aber vom übrigbleibenden Personal mehr Flexibilität und er will die Märkte auch sonntags öffnen. Die Gewerkschaften können nicht nachvollziehen, wie man mit einem Fünftel weniger Personal einen Öffnungstag pro Woche mehr bewerkstelligen will.