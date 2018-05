Ohne eine Liste aller Unterkünfte, die in Flandern via Airbnb Übernachtungen anbieten, könne man nicht kontrollieren, ob diese in Sachen Sicherheitsvorschriften in Ordnung seien, so Tourismusminister Weyts gegenüber der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad und VRT NWS. Weigere sich Airbnb weiter, seiner Aufforderung nachzukommen, werde es zu einem Gerichtsverfahren kommen, so Weyts.