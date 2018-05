Audi hat auf seinen Werksdächern in Brüssel-Vorst u.a. rund 37.000 m² Solarzellen angebracht. Diese Solaranlage hat in etwa die Größe von fünf Fußballfeldern. Die Anlage könnte gut und gerne zwischen 700 und 800 Haushalte mit Strom versorgen. Der Ingolstädter Autobauer will diese Energiequelle in Zukunft weiter ausbauen und die Fläche am Sonnenkollektoren noch fast verdoppeln, wie Werksdirektor Patrick Danau gegenüber der Nachrichtenagentur Belga andeutete.

Alle Produktionsprozesse und Nebenaktivitäten der Audi-Fabrik in Brüssel, über die ein Emissionsausstoß erfolgt, werden zu 95 % von erneuerbaren Energiequellen abgedeckt und zu weiteren 5 % über Umweltprojekte, mit denen ein Schadstoffausstoß kompensiert wird. In den vergangenen drei Jahren wurden hier rund 10 Mio. € in die Nachhaltigkeit des Standorts investiert. Das betrifft sowohl umweltfreundliche Energie und Energiesparmaßnahmen, als auch Abfallvermeidung und eben den CO²-Ausstoß.

Dass Audi in Brüssel in Zukunft in Brüssel auf die Produktion der ersten elektrischen PKW der Marke setzt, das ist der Audi e-tron, kommt noch hinzu. Laut Direktor Danau soll dieses Fahrzeug schon ab dem ersten gefahrenen Kilometer umweltfreundlich sein: „Ein sauberes Auto aus einer sauberen Fabrik!“