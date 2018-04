Finanzminister Van Overtveldt versuchte gar im Namen der belgischen Regierung, eine einstweilige Anordnung gegen den Entschluss der Europäischen Kommission zu erwirken. Doch diese wurde abgelehnt. Derzeit läuft noch ein Berufungsverfahren. Der Minister rechnet im Herbst dieses Jahres mit einem Urteil.

Van Overtveldt befürchtet negative Auswirkungen für die Rechtssicherheit von Unternehmen in Belgien. "Wenn sich internationale Firmen entscheiden, wegzuziehen, sind 14.000 Stellen in Belgien in Gefahr", warnte der Minister.