A.Kockartz Dem Chemie- und Pharmasektor in Belgien geht es so gut wie nie. Im vergangenen Jahr erzielten die beiden Bereiche Rekordumsätze und sie schufen über 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Die beiden Sektoren gehen übrigens davon aus, dass ihr Wachstum weiter anhält, denn sie investieren hohe Summen in Forschung und Produktion. Doch in Sachen Energie und Klimaschutz sind noch viele Fragen offen.