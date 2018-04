Belga

A.Kockartz Die australische Finanzgruppe Macquarie will seine Anteile an Brussels Airport, dem belgischen Nationalflughafen in Zaventem, veräußern. Die Gruppe hält derzeit 36 % der Anteile an diesem Flughafen. Ab der kommenden Woche soll das Aktienpaket offiziell in den Handel gebracht werden, meldet die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd.