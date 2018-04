Auffallend ist an der Statistik im Jahresbericht von Viapass, dass zwei Drittel der Einnahmen aus der belgischen LKW-Maut aus Flandern kommen, obschon die Autobahnnetze in Flandern und Wallonien in etwa gleichgroß sind. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Wirtschaftsräume in Flandern, z.B. die um die Häfen von Antwerpen, Gent und Zeebrügge, deutlich verkehrsintensiver sind.

Am ständigen Stauproblem in den belgischen Ballungsräumen hat die LKW-Maut allerdings nichts geändert. Diese an das System gebundene Hoffnung können die Verkehrsplaner in Bund und Ländern getrost vergessen. Das ärgert auch die hiesigen Wirtschaftsverbände.