Antwerpen stellt sich in Russland in mehreren internationalen Unternehmen vor, doch das Besuchsprogramm hat auch kulturelle Schwerpunkte, betrifft Themen wie Stadtentwicklung und digitale Wirtschaft und ganz spezifisch auch den Diamantenhandel.

Das kommt nicht von ungefähr, denn rund ein Drittel der in Antwerpen bearbeiteten Rohdiamanten kommt aus Russland. Sankt-Petersburg ist ein besonders wichtiger Standort für den Antwerpener Hafen, denn von dort aus werden enorme Mengen an flüssigen Massengütern in Richtung Scheldehafen befördert.

Pieter Paul Rubens

Hier geht es auch um die Kultur. In der Eremitage von Sankt-Petersburg sind rund 30 Werke des flämischen Barockmalers Pieter Paul Rubens zu sehen und Flandern setzt Rubens im laufenden Jahr und in den kommenden Jahren in den Mittelpunkt von Kultur und Tourismus. Über die Kunst sollen internationale Gäste nach Flandern bzw. nach Antwerpen geholt werden.