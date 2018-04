Der aktuelle Trend, der deutlich über dem weltweiten durchschnittlichen Wachstum (von 3,5 %) liegt, stellt die vorhandene Kapazität zum Containerumschlag in Antwerpen vor große Herausforderungen - sprich die entsprechenden Docks müssen ausgebaut werden und es müssen weitere Docks angelegt werden.

"Der Zuwachs um 9,5 % unterstreicht die Notwendigkeit, die Umschlagmöglichkeiten für Container viel früher auszubauen als ursprünglich geplant", sagte Hafenchef Jacques Vandermeiren. Vandermeiren (52 - kl. Foto) hat am 1. Januar 2017 das Amt des neuen CEO der Antwerp Port Authority übernommen. Er ist der Nachfolger von Eddy Bruyninckx, der am 31. Dezember 2016 nach 25 Jahren auf diesem Posten in den Ruhestand ging.