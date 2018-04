Interessant an diesem Urteil ist auch, dass es sich nicht auf die Tariferhöhung der Autorenrechts-Verwalter beschränkt. Es betrifft auch die Methode, die Sabam nutzt, um seine Tarife zu berechnen. Bei der Sabam werden die Rechnungen für die Autorenrechte nämlich bisher auf Basis des Umsatzes im Ticketverkauf erstellt. Doch in den Ticketpreisen sind auch andere Kosten mit einbegriffen, die mit der gespielten (und geschützten) Musik nichts zu tun haben, z.B. die Konzert-Infrastruktur, die Unkosten für Catering und Sicherheit und vieles mehr.

Und auch die Pauschalrechnungen der Sabam werden als „unehrliche Marktpraxis“ abgestempelt. Konzert- oder Festivalveranstalter, die auf ihren Events Musik programmieren, die zu mehr als zwei Dritteln aus autorenrechtlich geschützter Musik besteht, müssen die volle Summe entrichten. Eigene Berechnungen der Veranstalter, die „jede Sekunde gespielter Musik“ belegen können, zeigen eine absolute Transparenz in dieser Hinsicht. Die Sabam will ihre Berechnungsmethode hingegen bis heute nicht vorlegen.

Das Brüsseler Urteil besagt, dass die Sabam bei jedem Verstoß gegen die Regeln ein Zwangsgeld von 5.000 € an den jeweiligen Veranstalter überweisen muss. Ob man bei der Sabam in Berufung gehen möchte, ist unklar. Auf ein Gesprächsangebot von Seiten des Musiksektors will man hier aber eingehen. Fortsetzung folgt. Das Brüsseler Urteil könnte auch Auswirkungen auf das Ausland haben, denn auch in anderen Ländern liegen die Veranstalter von Musikevents im Clinch mit den Autorenrechts-Gesellschaften.