Schon damals war Christina Förster über die im Zuge dessen entstandene Berichterstattung in den hiesigen Medien überrascht, denn es sei niemals geplant gewesen, Flugzeuge zu verlegen oder Flüge zu streichen: „Letztendlich muss man auch den lokalen Markt bedienen. Es sind Passagiere hier in Belgien, die irgendwohin fliegen wollen. Wenn man als Fluggesellschaft relevant sein will, dann muss man solche Ziele anbieten. Darum sage ich: ‚Wenn wir Flugzeuge abziehen, dann lässt sich einfach ein neuer Konkurrent nieder.‘ Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Wir wollen relevant sein. Wir wollen die wichtigste Gesellschaft sein und zwar in Brüssel UND in Belgien.“

Deutlich sagte Förster weiter: „Ich will zufriedene Kunden, zufriedene Arbeitnehmer, gute Produkte und viel Gewinn erzielen. Klingt schwierig, ist aber möglich, wenn man zusammenarbeitet.“

Die Prioritäten? Mehr Wachstum und mehr Gewinn!

Ab den Gerüchten, dass die Lufthansa in Brüssel Aktivitäten verlagert oder zurückfährt, ist also nichts dran, im Gegenteil. Für Christina Förster, übrigens die erste weibliche CEO in der gesamten Lufthansa-Gruppe, ist Wachstum wichtig und es gibt noch Raum nach oben. Deshalb geht sie auch davon aus, dass eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den Eurowings-Kollegen in Deutschland hier Früchte tragen kann.

Letztendlich wird Brussels Airlines in die Eurowings-Gruppe integriert. Beide Fluggesellschaften können viel voneinander lernen, so Christina Förster: „Wenn wir in Richtung Eurowings schauen, sehen wir, dass hier viel Geld auf der Kurzstrecke verdient wird, aber nicht so viel bei Fernflügen. Bei uns ist das umgekehrt. Nicht so viel Geld auf kurzen Distanzen, dafür mehr mit Langstreckenflügen. Wenn wir voneinander lernen, dann werden die Gewinne auch sofort zunehmen.“