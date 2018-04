Flixbus führt auch an, dass die ausgeweiteten Aktivitäten in Belgien auch einen landesspezifischen wirtschaftlichen Aspekt haben. So lässt Flixbus auch beim flämischen Buskonstrukteur Van Hool neue Doppeldecker-Reisebusse bauen und das Reisebusunternehmen Staf Cars aus Lommel in der Provinz Limburg setzt als Flixbus-Subunternehmer 62 Fahrer für das deutsche Unternehmen ein.

Mit Flixbus sind bereits 4 internationale Fernreisegesellschaften, die Fahrten mit Busse anbieten, am hiesigen Markt aktiv. Weitere Konkurrenten sind demnach Ouibus, Megabus und Eurolines. Innerbelgische Fahrten bietet bisher allerdings nur Flixbus an.