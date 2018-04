Mit dem Angebot, dass noch im Laufe dieses Sommers von klassischen Güterzügen auf intermodale Angebote erweitert werden soll, erhält der Großraum Lyon eine direkte Verbindung mit wirtschaftlich wichtigen Regionen in Norddeutschland, den Niederlanden und dem skandinavischen Raum.

Im Gegenzug bietet der Güterbahnhof von Lyon direkte Anschlüsse in Richtung Hafen von Fos/Marseille am Mittelmeer. Der „Lyon Xpress“ ist bereits die dreizehnte Verbindung im Lineas-Güternetz „Green Express Network“ (GXN) und Partner ist die Eurotunnel-Cargotochter Europorte. Die neue Verbindung zwischen Lyon und Antwerpen erfolgt über den Hafen Lérouville am Canal de la Meuse bei Nancy in den Vogesen und die Fahrzeit der jeweiligen Züge dauert etwa sechzehn Stunden.