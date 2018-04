Der Anstieg betrifft zunächst alle Länder und Regionen in Belgien: Region Brüssel-Hauptstadt (+2%), Flandern (+1,4%) und Wallonien (+1,4%). Neue Arbeitsstellen konnten im vergangenen Jahr auf Ebene der Industrie, der Bauwirtschaft und auch der Dienstleistung - sowohl in der Privatwirtschaft, als auch im öffentlichen Dienst - geschaffen werden. Steigende Zahlen weisen auch die Pharmaindustrie und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auf. Am häufigsten vermittelt werden konnten Arbeitsuchende aus der Altersklasse der 25- bis 39-Jährigen und in der angeblich so schwer vermittelbaren Gruppe der 50- bis 64-Jährigen.

Nicht zuletzt steigt auch die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften. 2017 stieg hier die Nachfrage um 8% bei Arbeitern und um 6% bei den Angestellten. Die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften und Interimsjobs ist in Belgien ein deutlicher Indikator für positive Arbeitsmarkt- und Wirtschaftswerte. Nur ein Sektor in Belgien weist laut RZS negative Zahlen im Jobbereich auf. Das ist der Finanzsektor, sprich das Bankenwesen. Hier gingen mehr Jobs verloren, als neu hinzukamen. Ein wunder Punkt bleibt in Sachen Arbeitsmarkt in Belgien die Tatsache, dass viele offene Stellen, vor allem Jobs für Facharbeiter, unbesetzt bleiben.