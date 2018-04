Die Abtei Notre-Dame de Saint-Rémy in Rochefort (Foto unten) ist eine der insgesamt 11 Trappistenbrauereien der Welt. Sechs davon befinden sich in Belgien. Das sind neben Rochefort auch West-Vleteren, Westmalle, Achel, Orval und Chimay. In den Niederlanden brauen zwei Abteien Trappistenbier, in Österreich, in Italien und in den USA jeweils eine. Trappistenbier darf nur von Zisterzienser-Patern innerhalb der Mauern ihrer Abtei gebraut werden. So will es die weltweite Tradition.