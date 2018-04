Gleichzeitig wird auch das Areal größer, auf dem in Belgien Wein angebaut wird. Innerhalb eines Jahr wuchs die Anbaufläche von 259 auf 341 Hektar Land, wie aus dem Kabinett von Bundeswirtschaftsminister Kris Peeters (CD&V) verlautete. Das schlechte Wetter in den vergangenen beiden Jahren mit jeweils frostigen Apriltagen, wirkt sich offenbar nicht allzu schwer auf die Trauben aus. Auch in diesem Jahr waren und sind die Monate März und April nicht gerade von besonders viel Sonnenlicht gekennzeichnet, doch auch für 2018 kündigen sich keine schlechten Zahlen an.

Hauptanteil an den positiven Zahlen zur Weinproduktion hat in Belgien der Schaumwein, der rund 41 % der Produktion umfasst. Mit weiteren 40 % folgt der Weißwein. Rotwein und Rosé haben mit 16 bzw. 3 % nur einen kleinen Anteil an der hiesigen Weinproduktion.