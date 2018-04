Laut AB InBev handelt es sich dabei um „eine sehr eingeschränkte Zahl“ Bierflaschen. Es soll sich dabei um „weniger als eine LKW-Ladung“ handeln, so die Brauereigruppe.

In Belgien seien betroffene Fläschchen bei der Warenhauskette Delhaize in den Handel gelangt, in geringerem Maße auch in Kneipen oder Restaurants. In unserem Land scheinen die Folgen dieses Problems nicht so groß zu sein, denn hier wird Stella in erster Linie in braunen Fläschchen auf den Markt gebracht.

Die meisten von eventuellen Glasstückchen betroffenen grünen Stella Artois-Fläschchen wurden in die USA und nach Kanada geliefert, aber auch in die Niederlande, nach Spanien, Malta, Zypern, Griechenland, Portugal, Polen oder auf die Réunion Inseln.