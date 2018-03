Hafen Antwerpen: Süddeutschland im Blick

„Wir investieren in den Hinterlandverkehr bis tief in das zentraleuropäische Hinterland hinein, weil die Tonnage vorhanden ist, die wir in den vergangenen Jahren nicht ausreichend umworben haben“, sagte Vandermeiren.



Zwischen Österreich und Belgien gibt es relativ gut ausgelastete Container-Ganzzüge nach Linz mit Antennenverbindungen nach Süddeutschland und österreichischen Terminals.

Hinterlandverkehre, speziell in die Region Zentral- und Osteuropa, sind Teil der Wachstumsstrategie des Hafens Antwerpen. „Wir müssen uns auf einen verstärkten Wettbewerb einstellen und die Stärken des Hafens Antwerpen sehr klar nach außen kommunizieren mit der Botschaft, dass wir ein Universalhafen bleiben, jedoch mit genau der gewünschten Spezialisierung, die die verladende Wirtschaft von uns erwartet“, erklärte Vandermeiren. (Quelle: verkehrsrundschau.de)