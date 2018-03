Der Lynk & Co geht aus der Zusammenarbeit zwischen Volvo und dem chinesischen Geely hervor, das Volvo vor ein paar Jahren übernommen hat.

In gewisser Weise ist die neue Automarke auch das Geisteskind des belgischen Automobilveteranen Alain Visser, der 2015 von Volvo nach Geely wechselte.

Die neue Link & Co richtet sich als Marke verstärkt an junge Autofahrer. Das Fahrzeug wird kein eigenes Händlernetz haben, sondern online verkauft werden. Wartung und Reparaturen werden in den Volvo-Werkstätten ausgeführt.