Eine weitere Ursache der wachsenden Lohnkluft ist, dass die Wirtschaft anzieht. Dadurch steigt auch der variable Lohn. Davon profitieren vor allem die höheren Löhne. Niedrigere Löhne steigen auch, aber sicher nicht so schnell. "Der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit", so Dirk Wijns.

Acerta rechnet damit, dass die Lohnschere 2018 noch weiter zunehmen wird. Sie ist allerdings noch stets kleiner als in den Nachbarländern. Das liegt daran, dass die Festlegung der Entlohnung in Belgien in den meisten Fällen sektorbezogen erfolgt.