Belga

A.Kockartz Wer am Freitag in Belgien zur Tankstelle fährt, um seinen Wagen mit Kraftstoff zu versorgen, der wird vielleicht nicht schlecht staunen. Dann wird der Dieselkraftstoff in unserem Land zum ersten Mal teurer sein, als Benzin. Dies ist eine Folge von Maßnahmen, die die belgische Bundesregierung eingeleitet hat.