A.Kockartz Die in Privathand befindlichen Immobilien in Belgien haben einen Gesamtwert von rund 1.412 Milliarden Euro. Diese Summe errechnete das Nationale Recheninstitut (INR). Dieser Betrag ist übrigens um ein vielfaches höher als der Wert der belgischen Wirtschaft und er liegt höher als das gesamte private finanzielle Vermögen in unserem Land.