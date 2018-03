Der Verband der Getränkehändler wollte von den Großhändlern in diesem Sektor wissen, wie hoch das Volumen ist, dass sie an Bier und alkoholfreien Getränken an die Gastronomie liefern. Rund 14.000 Gastronomie-Betriebe, wie Kneipen, Cafés, Bistrots oder Restaurants gehören dazu, dass entspricht etwa der Hälfte aller Unternehmen in diesem Bereich in Belgien.