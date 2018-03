A.Kockartz Die Zahl der Arbeitslosen ist in Belgien um viertel Mal in Folge auf Jahresbasis gesunken. Gegenüber 2016 sank die Quote vergangenes Jahr um 8,5 %. Nach Angaben des belgischen Arbeitsamtes RVA waren 2017 etwa 480.000 Arbeitslose gemeldet. Dieser Trend ist in allen Landesteilen zu beobachten, vor allem in Wallonien. Auch die Jugendarbeitslosigkeit geht hierzulande weiter zurück.