Alle Arbeitskräfte aus dem Ausland, die nach Belgien „detachiert“, also „entsendet“ werden - das sind derzeit etwa 243.000 Arbeitnehmer, haben ein Recht auf die gleichen Löhne und Sozialleistungen, wie ihre belgischen Kollegen. Das beinhaltet ein 13. Monatsgehalt oder andere Jahresprämien und auch das Respektieren eines Gleichgewichts zwischen Arbeits- und Freizeit.

Die belgische Sozialinspektion ermittelt auch, ob die eigentlichen Arbeitgeber der detachierten Arbeitskräfte in deren Heimatland die dortige Sozialgesetzgebung einhalten. Fast kein anderes EU-Land würde so streng vorgehen, wie die Sozialinspektion in Belgien, wenn gegen Sozialdumping vorgegangen werde, so Inspektor Niel Vandeput: „Das ist unsere Erfahrung, unsere Expertise. Da sind wir echt gut drin. Die Resultate sprechen für sich.“