„Wir sind sehr stolz auf dieses sehr schöne Resultat“, sagte Andreas Cremer, der Generalsekretär von Audi in Brüssel. „Der Bonus ist Teil einer flexiblen Entlohnung unserer Mitarbeiter.“ Die deutsche Volkswagen-Gruppe, zu der der Ingolstädter Automobilhersteller Audi gehört, verbuchte im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz - trotz der Negativschlagzeilen durch den Dieselskandal.

Auch die Kollegen der deutschen Audi-Werke in Ingolstadt und Neckarsulm erhielten einen Bonus, der sich auf 4.770 € beläuft. 2016 wurde den deutschen Audi-Kollegen noch ein Bonus über 3.510 € überwiesen. Den Unterschied zwischen den in Belgien und in Deutschland ausbezahlten Boni erklärt Audi mit dem unterschiedlichen Lohngefügen und den verschiedenen Steuersätzen in beiden Ländern.

Das Audi-Werk in Brüssel-Vorst befindet sich gerade in einem völligen Umschwung, denn die Produktion dort wird von Audi A1-Modell auf die e-tron-Palette umgerüstet. In Zukunft sollen hier Audi-Elektroautos vom Band laufen, doch wann der erste e-tron SUV (Foto oben) hier die Werkstore verlässt, ist noch unklar.

In Brüssel sollen auch Komponenten für die E-Mobilität entstehen, wie z.B. die Batterien für E-Autos der Marke. Bei Audi Brussels sind derzeit rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigt. Aus Ingolstadt verlautete letztes Jahr, dass der deutsche Autobauer im Zeitraum 2018-2025 rund 600 Mio. € in den Standort Brüssel investieren will. Das belgische Bundesland Flandern bezuschusst das E-Auto-Projekt von Audi in der belgischen Hauptstadt. Der Standort sucht übrigens weiterhin nach geeignetem Fachpersonal.