Belga

A.Kockartz Seit dem Skandal um den Fleischbetrieb Veviba in Bastogne in der Provinz Luxemburg steht die belgische Lebensmittelbehörde FAVV, die die gesamte Lebensmittelkette in unserem Land überwachen soll, in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit zwei Krisen nicht zeitig genug gesehen zu haben.