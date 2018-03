Das sogenannte Preisobservatorium des belgischen Wirtschaftsministeriums verglich die Preise von 65.000 identischen Produkten, in erster Linie gängige Markenprodukte, in Supermärkten jeweils in Belgien, in Deutschland, in den Niederlanden und in Deutschland. Die Eigenmarken der Märkte wurden dabei nicht berücksichtigt, da diese jede Warenhauskette in jedem der vier Länder sehr unterschiedliche Produkte im Sortiment führt.