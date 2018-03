Weyts und Wüst wollen dem Thema Eiserner Rhein neues Leben einhauchen. Beide sehen in der sogenannten 3RX-Trasse, die von Antwerpen aus über Mol und Hamont in Flandern und weiter via Roermond und Venlo in den Niederlanden nach Viersen in NRW verlaufen soll, das interessanteste Projekt.

Die 3RX-Trasse ist übrigens in der Kosten-Nutzungsrechnung bis zu 50 % günstiger, als eine Reaktivierung der historischen Trasse des Eisernen Rheins, die von Roermond aus via Vlotdorp in den Niederlanden und Dalheim in Richtung Mönchengladbach verläuft und von Rheydt aus den Duisburger Hafen erreicht.

Diese Trasse ist besonders in der Provinz Südlimburg in den Niederlanden (aus Natur- und Lärmschutzgründen) und in NRW (aus Lärmschutzgründen) sehr umstritten und wird sowohl von Bürgerinitiativen als auch von Anliegerkommunen abgelehnt. Hinzu kommt noch, dass die Niederlande eine Konkurrenz für ihre schnelle Güterverbindung zwischen Rotterdam und dem Ruhrgebiet, die Betuweroute, nicht unbedingt begrüßen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)