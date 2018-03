Belga

A.Kockartz Der Verkauf von PKW mit Dieselmotor ist nach Angaben von Febiac, dem belgischen Dachverband der Automobilindustrie, in den letzten Wochen spektakulär eingebrochen. Gleichzeitig steigt der Absatz von Autos mit Benzinmotor vor allem bei Privatleuten deutlich. Die Kluft zwischen Diesel- und Benzinautos ist in Belgien so groß, wie noch nie, schreibt die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd zu dieser Entwicklung.