A.Kockartz Bisher verlief die Saison für Landwirte, die Porree anbauen, im belgischen Bundesland Flandern eher bescheiden. Die Preise waren lange unten uns sorgten für schlechte Stimmung. Doch jetzt leuchtet hier ein Licht am Ende des Tunnels. Das wiederum liegt am Wetter. Während die Ernte durch die bittere Kälte in Teilen Europas ausfällt, haben die Porree-Bauern in Flandern gerade alle Hände voll zu tun.