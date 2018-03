Ein weiteres Problem in dieser Hinsicht ist nach Angaben des belgischen Einzelhandelsverbandes Comeos die Tatsache, dass es in unserem Land keinen einzigen Webshop von der Größe Amazon oder Bol.com gibt. Dies liege an der Arbeitsgesetzgebung in Belgien, so die Kritik, die noch stets der Nachtarbeit in diesem Sektor im Weg stehe und auch an der allgemein veralteten Gesetzgebung, so Comeos-Generaldirektor Dominique Michel:

„Unsere Unternehmen arbeiten noch immer in einem Sozialsystem, das 40 bis 50 Jahre alt ist.“ Zudem habe Belgien den „digitalen Zug verpasst“ und arbeite mit Mehrwertsteuersätzen, die deutlich über denen einiger Nachbarländer liegen würden, was auch viele Landsleute dazu veranlasse, im Ausland auch in Geschäften einkaufe zu gehen.