Belga

A.Kockartz Transportunternehmer oder deren Kunden brauchen in den Beneluxländern Belgien, Niederlande und Luxemburg vorerst keine Frachtbriefe mehr für die Ladung von LKW in dieser Region. Am Montag gaben die Verkehrsminister aller drei Länder gemeinsam den Startschuss zu einer drei Jahre dauernden Testphase, während der die Frachtbriefe für Gütertransporte online ausgefüllt und beim Zoll eingereicht werden können.