Alleine im Januar 2018 produzierten die Windkraftanlagen in Belgien 766.000 Megawattstunden (MWh) Elektrizität. Der Strom kam dabei sowohl von Windrädern auf dem Festland, als auch von den Offshore-Anlagen in der Nordsee. Dieser Wert ist in dieser Hinsicht ein Rekord in unserem Land. Auch der Dezember 2017 war ein guter Monat für die Windkraftanlagen in Belgien, denn damals wurden immerhin knapp 700.000 Megawattstunden (MWh) Elektrizität damit produziert.

Diese Zahlen kommen vom Betreiber des belgischen Hochspannungsnetzes Elia. Von dort wurde auch mitgeteilt, dass bis jetzt im Februar bereits 170.000 Megawattstunden (MWh) Strom aus Solaranlagen geliefert wurde. Das entspricht in etwa einer Tagesleistung von 6.500 MWh. Das ist rund sechsmal mehr als im vergangenen Dezember. Doch dieser letzte Monat 2018 war besonders dunkel.