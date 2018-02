Dem Baufach geht es auftragsmäßig nicht schlecht, denn in ganz Belgien stieg die Produktion hier 2017 um 2 %. Für das neue Jahr 2018 wird ein weiterer Anstieg erwartet und zwar um rund 3 %. Das ist ein besserer Wert als das für Belgien erwartete Wirtschaftswachstum von 1,7 %. Das Baufach brummt also und bietet aus diesem Grunde viele Jobs an. Doch all die offenen Stellen am Bau zu besetzen, ist ein Problem.