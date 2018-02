Man mag in der heutigen Zeit glauben, dass die Verbraucher massiv im Internet einkaufen. Dies machen die immer seltener werdenden Fachgeschäfte glauben und auch der Leerstand in vielen Innenstädten, wo ganze Straßen voller leerer Ladenlokale sind. Doch in belgischer Hinsicht fällt die Sache nicht so umfassend aus, wie vielleicht erwartet.

Nur 36 % aller in der Test Aankoop-Studie befragten Verbraucher gab an, mindestens einmal etwas über das Internet bestellt zu haben. Dies hängt aber auch von der Altersklasse ab. Bei den 18- bis 29jährigen Verbrauchern liegt dieser Wert bei 63 %. Doch auch hier werden die meisten Einkäufe „im echten Laden“ gemacht.