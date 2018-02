Für Graphius ist die Übernahme schon die dreizehnte innerhalb von zehn Jahren und die erste im Ausland. Das Unternehmen ist inzwischen die größte Gruppe so genannter Papier-Druckereien in Belgien. Sie ist bekannt für ihre hochwertigen Druckerzeugnisse wie Kunstbücher für den Pariser Louvre und exportiert in die Niederlande, nach Frankreich, Deutschland, Großbritannien und in die Vereinigten Staaten.

Mit den Verlagen Dargaud, Dupuis und Casterman als Kunden und Auftraggeber für Titel wie 'Lucky Luke', 'Asterix' und 'Die Schlümpfe' wird die Druckerei nun auch zur größten Druckerei von Comic-Bänden in Europa.