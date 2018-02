PhotoNews

A.Kockartz Laut einer Analyse des Personaldienstleisters HD Worx ist der Krankenstand in Belgien in den vergangenen 10 Jahren um 33 % angestiegen. Das bedeutet, dass jeder achte belgische Arbeitnehmer zwischen 8 Monaten und einem Jahr „krank feiert“. 12 % aller Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft in Belgien war letztes Jahr länger krank gemeldet.