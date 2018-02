Das Stadtzentrum ist teilweise nur über Umwege zu erreichen und selbst der öffentliche Nahverkehr bietet mit Bussen und Bahnen nicht für alle Umleitungen eine Alternative, da selbst Linien der flämischen Verkehrsgesellschaft De Lijn unterbrochen sind.

Unizo will so schnell wie möglich wissen, ob die Verlängerung der Arbeiten weiterhin dafür sorgt, dass viele Achsen in Richtung Innenstadt unterbrochen sind oder ob einige der Bauarbeiten auch vollständig unterirdisch vollzogen werden können. Doch die erste Sorge sind jene Geschäftsleute, die ihre Läden oder Gastronomiebetriebe direkt an den „Leien“ betreiben.

Nico Volckeryck von Unizo Antwerpen erklärte gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass man eine Anlaufstelle für die Betroffenen einrichten werde: „Unsere erste Sorge ist die Frage, wie können wir den Unternehmern behilflich sein. Wir denken da an einer Aussetzung der Mehrwertsteuer oder der Sozialabgaben. (…) Unizo Antwerpen eröffnet einen ‚Behinderungs-Schalter‘, an den sich Betroffene wenden können.“