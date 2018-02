Flanderns Landesminister für Verkehr und Mobilität Ben Weyts (N-VA - kl. Foto) ist mit der Ansicht von VDL-Manager Peter Wouters nicht ganz einverstanden: „Wir haben letztes Jahr 60 Dieselbusse und 60 Hybrid-Busse bestellt. Das sind denn auch die letzten Dieselbusse, die wir ankaufen. Ab 2025 sollen in den 13 flämischen Zentrumstädten nur noch elektrische Busse fahren dürfen.“ Flandern mache sehr wohl den Umschwung in Richtung „sauberer Busse“, so Weyts, doch dies gehe Schritt für Schritt vonstatten, denn das alles müsse bezahlbar bleiben.

Zudem, so der Mobilitätsminister, sei der öffentliche Nahverkehr in den Niederlanden z.B. Angelegenheit von privaten Unternehmen „und die Mehrkosten für die teureren E-Busse werden an die Fahrgäste weitergegeben.“ Die Tatsache, dass die flämischen Zentrumstädte in absehbarer Zeit nur noch mit elektrischen Bussen bedient werden, stößt hier auf breite Zustimmung. Dies konnte die Redaktion von „De Markt“ in Löwen (Flämisch-Brabant), in Kortrijk (Westflandern) und in Turnhout (Provinz Antwerpen) feststellen.