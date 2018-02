Nach Vermutungen der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijd könnten dies die Slots von Zaventem sein, dass sind die Zeitfenster, in denen Flugzeuge landen oder starten. Diese Slots sorgen für ein Vorrecht von Brussels Airlines am Brussels Airport. Und, so De Tijd weiter, das könne auch die Flugrechte betreffen, die Brussels Airlines für Afrika und für Indien hat. Bei diesen Flugrechten hat die belgische Bundesregierung ein Wörtchen mitzureden.

Viel Spielraum hat die Regierung Michel aber nicht, denn die vier belgischen Verwaltungsratsmitglieder von Brussels Airlines im Lufthansa-Gremium haben vor einiger Zeit ihr Vetorecht verloren. Eine wichtige Trumpfkarte hat Belgien in der Hand für Brussels Airlines. Das sind die Afrika-Flüge in Richtung Kinshasa und Luanda - diese Fluglinien sind die Goldader der belgischen Airline, wie De Tijd dazu schreibt. Fall diese von der Lufthansa übernommen werden sollen, steht Belgien in Sachen Luftfahrt ohne Hose da.