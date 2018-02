Ein „soziales Blutbad“ drohe Brüssel ohnehin nicht, so Dirkx, der sich damit den Aussagen von SN Air Holdings-Aufsichtsratschef Etienne Davignon anschloss (siehe nebenstehenden Beitrag). Es werde zu Veränderungen kommen, doch der Eurowings-CEO versprach, alles auf jeden Fall über Sozialpläne zu regeln. Für den 12. März ist eine neue Gesprächsrunde zwischen Eurowings und den Brussels Airlines-Gewerkschaften angesetzt. Diese reagierten zufriedengestellt, unterstrichen jedoch auch, dass sie wachsam bleiben würden.

Eurowings sucht laut CEO Dirkx nach einem „belgian touch“ für Brussels Airlines, die lokal verankert bleiben solle. Die Gesellschaft bleibe auch Teil der Star Alliance, zu der Eurowings (noch?) nicht gehört. Sicher ist, so Dirkx mit Nachdruck, dass „Brussels Airlines keine neue Ryanair werden wird.“ Wichtig für Eurowings und die Lufthansa-Muttergesellschaft sei auch die Expertise, die Brussels Airlines in Sachen Fernflüge und Afrika-Netzwerk hat. Hier werde in zusätzliche Linien und Maschinen investiert, wovon sowohl Deutschland, als auch Zaventem profitiere.